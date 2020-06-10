2020-06-10T19:42:18+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали убийцу мужчины, тело которого нашли в канаве с молитвенной книгой в руках

Молодой человек ранее уже был судим за кражу
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне жуткая история с обнаружением скелета человека в канаве в районе деревни Кармасан в Уфимском районе Башкирии получила продолжение. Напомним, недавно вся округа была шокирована, когда случайные прохожие нашли в канаве скелет неизвестного человека с молитвенной книгой в руках.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, сначала была установлена личность погибшего. Им оказался 50-летний местный житель. Затем сыщики определили подозреваемого в его убийстве.

По словам собеседника, в убийстве обвинили 18-летнего местного парня. Вскоре его задержали, и он признался в содеянном. По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, ранее он уже был судим за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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