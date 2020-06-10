2020-06-10T17:51:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Башкирии изменил режим самоизоляции: что изменилось

Власти сообщили также, когда начнут работать санатории и детские санатории
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алена МартыноваФото: Алена Мартынова
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Сегодня, 10 июня, глава Башкирии внес изменения в указ о режиме самоизоляции в республике. Очередные послабления вступают в силу с момента подписания. Так, Радий Хабиров изменил комендантский час для детей в возрасте до 17 лет. Теперь им нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых с 22:00 до 10:00 часов. В противном случае, их родителям может грозить штраф.

Режим самоизоляции в Башкирии все еще не отменяется, но появились новые послабления. Так, с 15 июня в республике возобновят работу организации дополнительного образования, в том числе, автошколы.

Также из указа Радия Хабирова стало известно, что с 22 июня откроются детские санатории, профилактории и оздоровительные лагеря. В штате обязательно будут медицинские сотрудники. Подготовку к сезону летнего отдыха начнется с 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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