В Уфе ослабили режим самоизоляции: что изменилось

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:29:57+03:00

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Накануне власти Уфы сообщили об ослаблении режима самоизоляции на территории башкирской столицы. Согласно документу, который мэрия опубликовала на официальном сайте, для свободного посещения открываются парки, аллеи, скверы, лесные массивы, набережные, детские и спортивные площадки на территории школ.

В уфимской мэрии отмечают, что при посещении этих объектов необходимо использовать защитные маски и перчатки. К тому же обязательно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Но есть и ограничения на присутствие в местах массового отдыха в Уфе. Так, согласно указу мэрии, парки, аллеи, скверы, лесные массивы, набережные, детские и спортивные площадки на территории школ можно посещать только с 6 часов утра до 22:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU