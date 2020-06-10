2020-06-10T17:29:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Уфе ослабили режим самоизоляции: что изменилось

В башкирской столице отменили часть ограничений, введенных из-за распространения коронавируса
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Артем КилькинФото: Артем Килькин
Изменить размер текста:

Накануне власти Уфы сообщили об ослаблении режима самоизоляции на территории башкирской столицы. Согласно документу, который мэрия опубликовала на официальном сайте, для свободного посещения открываются парки, аллеи, скверы, лесные массивы, набережные, детские и спортивные площадки на территории школ.

В уфимской мэрии отмечают, что при посещении этих объектов необходимо использовать защитные маски и перчатки. К тому же обязательно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Но есть и ограничения на присутствие в местах массового отдыха в Уфе. Так, согласно указу мэрии, парки, аллеи, скверы, лесные массивы, набережные, детские и спортивные площадки на территории школ можно посещать только с 6 часов утра до 22:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Башкирии изменил режим самоизоляции: что изменилось
В Уфе ослабили режим самоизоляции: что изменилось
ТПП РБ Приглашает предпринимателей принять участие в онлайн-выставке "АГРОПРОМЛАЙН"
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
МЧС продлило штормовое предупреждение еще на сутки
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей
В СК дали комментарий по поводу обвинения гражданина Турции в изнасиловании 10-летней уфимки
«Это какое то издевательство над людьми!»: уфимцы устроили столпотворение у офиса МФЦ в 30-градусную жару
Ставки по ипотеке достигли исторического минимума
На телеканале БСТ пройдет прямой эфир по вопросам Приемной кампании-2020.
В Башкирии умер еще один пациент с подтверждённым коронавирусом - что о нем известно
Жителя Башкирии убило током на работе