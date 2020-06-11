2020-06-10T19:20:19+03:00
Общество

Власти Башкирии за пять лет хотят построить 100 газовых заправок

Для этого весь государственный и муниципальный транспорт могут перевести на новое топливо
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Власти Башкирии намерены перевести на газовое топливо машины госперевозчиковВласти Башкирии намерены перевести на газовое топливо машины госперевозчиков
Изменить размер текста:

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров поручил в ближайшие пять лет построить в республике 100 газовых заправок. Соответствующее заявление он сделал на профильном совещании.

На данный момент в регионе работает 15 компрессорных станций. В правительстве республики отметили, что у газа есть преимущества перед бензином и дизелем: дешевизна, отсутствие загрязнений от выхлопов, увеличение ресурсов двигателя.

В 2020 году в республике должны появиться еще семь компрессорных станций. Первая из них – в городе Нефтекамске, рядом с заводом «НефАЗ», выпускающем автобусы в том числе и на газовом топливе. В последующие два года запланировано возведение еще 19 таких заправок.

«Сегодня для полноценного развития сети газовых заправок такого количества в регионе недостаточно», – отметил Андрей Назаров и предложил «поставить амбициозную цель» – в течение ближайших пяти лет построить в регионе 100 газозаправок. В свою очередь власти региона готовы создать программу по переводу всех машин государственных перевозчиков на новое топливо. Назаров надеется, что этому примеру последуют и частники.

На данный момент в регионе есть около пяти тысяч автомобилей, которые работают на газе. Для того чтобы стимулировать перевод коммерческого транспорта на экологичное топливо, организациям автопарков снизили транспортный налог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии на двух рабочих обрушилась кирпичная кладка
В Башкирии появятся штрафы за курение кальянов в общественным местах
В Уфе школьник отравился неизвестным веществом
Власти Башкирии за пять лет хотят построить 100 газовых заправок
В Башкирии переболевшие коронавирусом медики получат сертификаты на лечение
Коронавирус в Башкирии, последние новости на 11 июня: в больницах остаются более тысячи зараженных
В Башкирии обнаружили бездыханное тело полугодовалого младенца
Жительница Башкирии защищаясь от побоев забила своего возлюбленного табуреткой насмерть
В Башкирии задержали убийцу мужчины, тело которого нашли в канаве с молитвенной книгой в руках
В Оренбургской области утонул 30-летний уфимец: спасатели искали тело неделю
Глава Башкирии изменил режим самоизоляции: что изменилось
В Уфе ослабили режим самоизоляции: что изменилось
ТПП РБ Приглашает предпринимателей принять участие в онлайн-выставке "АГРОПРОМЛАЙН"
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
МЧС продлило штормовое предупреждение еще на сутки
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей
В СК дали комментарий по поводу обвинения гражданина Турции в изнасиловании 10-летней уфимки
«Это какое то издевательство над людьми!»: уфимцы устроили столпотворение у офиса МФЦ в 30-градусную жару
Ставки по ипотеке достигли исторического минимума
На телеканале БСТ пройдет прямой эфир по вопросам Приемной кампании-2020.
В Башкирии умер еще один пациент с подтверждённым коронавирусом - что о нем известно
Жителя Башкирии убило током на работе