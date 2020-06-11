В Башкирии переболевшие коронавирусом медики получат сертификаты на лечение

11 Июнь 2020 2020-06-10T19:19:14+03:00

На сертификаты могут рассчитывать медики, болезнь у которых протекала в сложной форме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Они будут действовать в любом санатории России

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Медики Башкирии, переболевшие в тяжелой форме коронавирусом, получат сертификаты на лечение в санаториях. Об этом сообщила Республиканская организация профсоюза работников здравоохранения.

По словам председателя организации Рауля Халфина, изначально, еще в апреле, профсоюз намеревался за счет своего бюджета оказать пострадавшим от ковида медикам материальную поддержку. «Однако, после принятие президентом Указа о дополнительных страховых гарантиях работникам здравоохранения при заражении коронавирусной инфекцией, стало логичным заменить материальную помощь в денежном выражении на частичную компенсацию санаторного лечения».

В связи с этим правозащитная организация учредила «Профсоюзные санаторные сертификаты» номиналом 10 тысяч рублей. Они будут выдаваться медицинским работника (членам профсоюза), которые были госпитализированы в стационар из-за тяжелого течения инфекции.

В профсоюзе добавили, что работник сможет воспользоваться сертификатом в любом санатории России.

ИСТОЧНИК KP.RU