2020-06-10T19:19:14+03:00
Общество

В Башкирии переболевшие коронавирусом медики получат сертификаты на лечение

Они будут действовать в любом санатории России
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На сертификаты могут рассчитывать медики, болезнь у которых протекала в сложной формеНа сертификаты могут рассчитывать медики, болезнь у которых протекала в сложной формеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Медики Башкирии, переболевшие в тяжелой форме коронавирусом, получат сертификаты на лечение в санаториях. Об этом сообщила Республиканская организация профсоюза работников здравоохранения.

По словам председателя организации Рауля Халфина, изначально, еще в апреле, профсоюз намеревался за счет своего бюджета оказать пострадавшим от ковида медикам материальную поддержку. «Однако, после принятие президентом Указа о дополнительных страховых гарантиях работникам здравоохранения при заражении коронавирусной инфекцией, стало логичным заменить материальную помощь в денежном выражении на частичную компенсацию санаторного лечения».

В связи с этим правозащитная организация учредила «Профсоюзные санаторные сертификаты» номиналом 10 тысяч рублей. Они будут выдаваться медицинским работника (членам профсоюза), которые были госпитализированы в стационар из-за тяжелого течения инфекции.

В профсоюзе добавили, что работник сможет воспользоваться сертификатом в любом санатории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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