2020-06-10T18:43:57+03:00
Происшествия

В Оренбургской области утонул 30-летний уфимец: спасатели искали тело неделю

Мужчину унесло течением
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Труп извлекли из воды и передали правоохранителямТруп извлекли из воды и передали правоохранителям
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Сегодня утром, 10 июня, в реке Сакмаре (Оренбургская область) был обнаружен утонувший уфимец. Он погиб на воде еще 3 июня, однако тело удалось найти только сейчас. Об этом сообщает «ОренбургМедиа».

Проплывающий труп в километре от слияния Сакмары и Урала заметил очевидец. После этого он обратился к спасателям. На место выехала аварийная служба, которая извлекла погибшего из воды. Тело было передано правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

30-летний уфимец приехал в Оренбург, чтобы погостить у друзей. 3 июня компания отправилась на берег Сакмары. Парень пошел купаться, и его унесло течением. Выбраться из воды он так и не смог. Его искали на моторных лодках на протяжении нескольких километров акватория реки, но поиски не давали никаких результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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