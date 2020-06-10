МЧС продлило штормовое предупреждение еще на сутки
Сегодня, 10 июня, МЧС Башкирии продлило штормовое предупреждение по неблагоприятным погодным явлениям еще на сутки. Соответствующий релиз появился на сайте ведомства.
«На территории республики с 20 часов 10 июня до 20 часов 11 июня 2020 года ожидаются облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем град. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый, при грозе возможно шквалистое усиление до 15-20 м/с», – рассказали в МЧС.
Температура воздуха грядущей ночью составит +13-18 градусов тепла, в горные районах столбик термометра рухнет до +8. Днем будет тепло: 23-28°, по югу до 32°. В аварийном ведомстве добавили, что при дожде на отдельных участках дорог ухудшится видимость в дожде.
Чрезвычайный класс пожароопасности в Хайбуллинском районе сохраняется.
ИСТОЧНИК KP.RU