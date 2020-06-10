МЧС продлило штормовое предупреждение еще на сутки

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:01:07+03:00

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Сегодня, 10 июня, МЧС Башкирии продлило штормовое предупреждение по неблагоприятным погодным явлениям еще на сутки. Соответствующий релиз появился на сайте ведомства.

«На территории республики с 20 часов 10 июня до 20 часов 11 июня 2020 года ожидаются облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем град. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый, при грозе возможно шквалистое усиление до 15-20 м/с», – рассказали в МЧС.

Температура воздуха грядущей ночью составит +13-18 градусов тепла, в горные районах столбик термометра рухнет до +8. Днем будет тепло: 23-28°, по югу до 32°. В аварийном ведомстве добавили, что при дожде на отдельных участках дорог ухудшится видимость в дожде.

Чрезвычайный класс пожароопасности в Хайбуллинском районе сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU