В СК дали комментарий по поводу обвинения гражданина Турции в изнасиловании 10-летней уфимки

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:15:54+03:00

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В Следственном комитете Башкирии прокомментировали информацию о жителе Турции, который обвиняется в изнасиловании 10-летней девочки из Уфы. Ранее сообщалось, что школьница могла оклеветать мужчину – на основе ее слов и строится обвинение.

«…обвиняемый, в период времени с 2018 по 2019 год, дважды совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении 10-летней дочери своей сожительницы. Мать девочки, узнав о случившемся, обратилась в правоохранительные органы, после чего злоумышленник был задержан», – рассказали в СК.

38-летнему мужчине вменяют две статьи: покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Суд принял решение оставить его под стражей. Тем временем следователи допрашивают свидетелей и изучают жилищно-бытовые условия в семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU