«Это какое то издевательство над людьми!»: уфимцы устроили столпотворение у офиса МФЦ в 30-градусную жару
Уфимцы вновь устроили столпотворение у офиса МФЦ. На этот раз – возле торгового центра «Башкирия». Фотографии огромной очереди появились в социальных сетях.
«Вот вам и соблюдение дистанции! И это в 30-градусную жару!», – написал автор поста.
В комментариях к публикации горожанка рассказала, что ей пришлось простоять в ожидании приема целый час, однако очередь так и не продвинулась. «Пришлось уйти! Это какое то издевательство над людьми!», – негодует женщины.
Согласно информации на портале «Мои документы» на момент публикации заметки уровень загруженности в МФЦ «Башкирии» составлял 103%.
Напомним, ранее такая же ситуация сложилась в ТЦ «Аркада». Тогда большое количество одномоментно собравшихся граждан объяснялось тем, что офис принимал заявителей как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
ИСТОЧНИК KP.RU