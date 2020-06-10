«Это какое то издевательство над людьми!»: уфимцы устроили столпотворение у офиса МФЦ в 30-градусную жару

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:01:50+03:00

По словам горожан, очередь не продвинулась даже за час

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Уфимцы вновь устроили столпотворение у офиса МФЦ. На этот раз – возле торгового центра «Башкирия». Фотографии огромной очереди появились в социальных сетях.

«Вот вам и соблюдение дистанции! И это в 30-градусную жару!», – написал автор поста.

В комментариях к публикации горожанка рассказала, что ей пришлось простоять в ожидании приема целый час, однако очередь так и не продвинулась. «Пришлось уйти! Это какое то издевательство над людьми!», – негодует женщины.

Согласно информации на портале «Мои документы» на момент публикации заметки уровень загруженности в МФЦ «Башкирии» составлял 103%.

Напомним, ранее такая же ситуация сложилась в ТЦ «Аркада». Тогда большое количество одномоментно собравшихся граждан объяснялось тем, что офис принимал заявителей как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU