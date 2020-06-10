В Башкирии умер еще один пациент с подтверждённым коронавирусом - что о нем известно

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:56:31+03:00

Если в качестве причины его смерти определят коронавирус, то он станет 19-й жертвой опасной инфекции в Башкирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта сообщил о смерти пациента с подтверждённым коронавирусом. Об этом сегодня, 10 июня, чиновник написал на своей странице «ВКонтакте».

«Он из района. Из соображений этики не пишу, в каком именно селе проживал. Немного не дожил до 70 лет. Заболел он в конце мая. Был на искусственной вентиляции лёгких. Вчера пациенту резко стало плохо, спасти его не удалось. Сейчас тело отправлено в Уфу на вскрытие. Если экспертиза докажет, что он умер именно от ковид-19, то белоречанин попадёт в общую статистику смертей от коронавируса», – рассказал Иванюта.

Он добавил, что в этом случае родственники не смогут «по-человечески попрощаться» с умершим, потому что его привезут в закрытом гробу. У членов семьи пожилого мужчины COVID-19 выявлен не был.

Глава района призвал жителей не лениться соблюдать эпидрежим и приучить себя носить маску, меняя ее каждые два часа.

Напомним, на данный момент показатель смертности от коронавируса в Башкирии замер на отметке в 18 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU