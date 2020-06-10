2020-06-10T13:29:53+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии убило током на работе

Мужчина был подсобным рабочим
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Трагедия произошла в ИшимбаеТрагедия произошла в Ишимбае
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В башкирском городе Ишимбае погиб работник бригады, которая занималась укладкой брусчатки. Об этом сообщает Гострудинспекция.

В надзорном ведомстве рассказали, что несчастный случай произошел в минувшее воскресенье, 7 июня. Сотрудник фирмы ООО «МОНОлит» был в составе бригады, укладывающей брусчатку. Водитель крана-манипулятора в этот день занимался погрузочно-разгрузочной работой рядом с линией электропередач.

«Во время работ произошёл разряд электрического тока на стрелу крана. В результате подсобный рабочий получил смертельную травму», – передали в Гострудинспекции. Сотрудники ведомства начали проверку по факту трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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