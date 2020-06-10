2020-06-10T12:49:48+03:00
Общество

У бывшего районного депутата из Башкирии отняли три элитные квартиры и дорогой автомобиль

Слуга народа не смог пояснить, откуда у него появились деньги на покупку имущества
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На чистую воду чиновника вывела прокуратураНа чистую воду чиновника вывела прокуратура
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У депутата Балтачевского района Башкирии отняли в пользу государства имущество на 18 млн рублей – три элитные квартиры в Уфе и автомобиль. Такое решение принял местный суд. Слуга народа не смог пояснить, откуда у него появились деньги на дорогостоящие покупки в 2016 и 2018 годах.

Основанием для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки. Правоохранители выясняли, что у семьи народного избранника «отсутствовали достаточные для приобретения указанного имущества доходы».

«…депутат представил сведения о якобы имевшихся договорах займа с близкими родственниками. Однако выяснено, что они также не обладали такими финансовыми возможностями», – рассказали в прокуратуре.

В ходе расследования чиновник сложил полномочия по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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