2020-06-10T12:16:34+03:00
Общество

Одна из больниц Башкирии в 50% случаев поставила пациентам неверный диагноз

Ошибочность заключений установили вскрытия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
на фото - Ишимбайская ЦРБна фото - Ишимбайская ЦРБ
Изменить размер текста:

Врачи Ишимбайской центральной районной больницы в 50% случаев ставили пациентам неверный диагноз – это худший показатель по всей республике. Ошибочность ряда заключений медиков выяснилась при вскрытии, сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на рейтинг регионального Министерства здравоохранения за I квартал текущего года.

Несоответствие клинических и патологоанатомических диагнозов было выявлено в 10 из 89 медучреждений. Однако ни в одном из них не зафиксировано настолько высокого процента ошибок, сколько в Ишимбайской ЦРБ.

В антирейтинг вошли следующие больницы:

–ГБ №4 Стерлитамака и Демская больница: ошибочность диагнозов – 10%;

– больница №21 Уфы: 8,2%;

Учалинская ГЦБ: 7,7%;

– ГКБ №1 Стерлитамака: 5,8%;

– ГКБ №3 Стерлитамака: 4,8%;

– РКБ имени Куватова: 3%;

– Республиканский противотуберкулёзный диспансер: 2%;

– ГКБ №13 Уфы: 1,2%.

В других больницах республики расхождений в клинических и патологоанатомических диагнозах выявлено не было.

Ранее стало известно, какие больницы в Башкирии по итогам I квартала 2020 года стали лучшими и худшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одна из больниц Башкирии в 50% случаев поставила пациентам неверный диагноз
Депутаты парламента Башкирии примут закон, который позволит обманутым дольщикам быстрее получить квартиры
Защита географических названий путем регистрации коллективных и сертификационных товарных знаков
В Уфе прошла защита магистерских работ УГНТУ
В Башкирии за сутки число зараженных коронавирусом оказалось ниже числа выздоровевших
«Мы стали свидетелями разрастающейся беды»: в Башкирии на Айгирских скалах загорелся лес
В Башкирии пьяный водитель погубил свою пассажирку
Троих полицейских из Башкирии посадили в тюрьму: они силой выбивали признательные показания
«Я его всего равно удушу»: в Уфе вынесли окончательный приговор двум женщинам, убившим любовника
В Уфе к открытию готовят автокинотеатр
Снял трусы и посадил на стул: в Уфе 11-летняя школьница обвинила отчима в изнасиловании
Новый прожиточный минимум в Башкирии выше предыдущего на 220 рублей
В одном из сел Башкирии найден труп младенца
Пляжи Уфы 2020: когда откроются и где находятся
Глава Башкирии снял ограничения для некоторых организаций республики из-за коронавируса
Погода в Башкирии на завтра, 10 июня: жара и грозы
Роспотребнадзор завершил расследование вспышки коронавируса в уфимской РКБ
В Башкирии прохожие нашли двухлетнего малыша в одних трусиках и майке
В Уфе неизвестный напал с ножом на молодую семейную пару