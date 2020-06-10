Одна из больниц Башкирии в 50% случаев поставила пациентам неверный диагноз
Врачи Ишимбайской центральной районной больницы в 50% случаев ставили пациентам неверный диагноз – это худший показатель по всей республике. Ошибочность ряда заключений медиков выяснилась при вскрытии, сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на рейтинг регионального Министерства здравоохранения за I квартал текущего года.
Несоответствие клинических и патологоанатомических диагнозов было выявлено в 10 из 89 медучреждений. Однако ни в одном из них не зафиксировано настолько высокого процента ошибок, сколько в Ишимбайской ЦРБ.
В антирейтинг вошли следующие больницы:
–ГБ №4 Стерлитамака и Демская больница: ошибочность диагнозов – 10%;
– больница №21 Уфы: 8,2%;
– Учалинская ГЦБ: 7,7%;
– ГКБ №1 Стерлитамака: 5,8%;
– ГКБ №3 Стерлитамака: 4,8%;
– РКБ имени Куватова: 3%;
– Республиканский противотуберкулёзный диспансер: 2%;
– ГКБ №13 Уфы: 1,2%.
В других больницах республики расхождений в клинических и патологоанатомических диагнозах выявлено не было.
Ранее стало известно, какие больницы в Башкирии по итогам I квартала 2020 года стали лучшими и худшими.
ИСТОЧНИК KP.RU