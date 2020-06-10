Одна из больниц Башкирии в 50% случаев поставила пациентам неверный диагноз

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:16:34+03:00

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Врачи Ишимбайской центральной районной больницы в 50% случаев ставили пациентам неверный диагноз – это худший показатель по всей республике. Ошибочность ряда заключений медиков выяснилась при вскрытии, сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на рейтинг регионального Министерства здравоохранения за I квартал текущего года.

Несоответствие клинических и патологоанатомических диагнозов было выявлено в 10 из 89 медучреждений. Однако ни в одном из них не зафиксировано настолько высокого процента ошибок, сколько в Ишимбайской ЦРБ.

В антирейтинг вошли следующие больницы:

–ГБ №4 Стерлитамака и Демская больница: ошибочность диагнозов – 10%;

– больница №21 Уфы: 8,2%;

– Учалинская ГЦБ: 7,7%;

– ГКБ №1 Стерлитамака: 5,8%;

– ГКБ №3 Стерлитамака: 4,8%;

– РКБ имени Куватова: 3%;

– Республиканский противотуберкулёзный диспансер: 2%;

– ГКБ №13 Уфы: 1,2%.

В других больницах республики расхождений в клинических и патологоанатомических диагнозах выявлено не было.

Ранее стало известно, какие больницы в Башкирии по итогам I квартала 2020 года стали лучшими и худшими.

ИСТОЧНИК KP.RU