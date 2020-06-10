Депутаты парламента Башкирии примут закон, который позволит обманутым дольщикам быстрее получить квартиры

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:43:21+03:00

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Депутаты парламента Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрят проект закона, который позволит обманутым дольщикам быстрее получить квартиры.

Речь идет об отмене требования в 10 тысяч «квадратов» минимальной площади жилых домов, которые строят в рамках инвестиционного проекта. Часть квартир в таких новостройках предоставляется дольщикам, пострадавших от действия недобросовестных застройщиков.

«Несколько лет назад мы приняли закон, который позволяет инвесторам без торгов получать в аренду земельные участки для строительства жилья, но при этом часть квартир в новом доме они должны предоставить дольщикам, которых ранее обманул другой застройщик. Норма действует в отношении инвестиционных проектов с площадью строящегося жилья 10 тысяч квадратных метров и больше. Однако практика реализации данного закона показала, что в малых городах эта схема не работает, – объяснил спикер Курултая-Госсобрания Константин Толкачев. – В итоге проблема [обманутых дольщиков] почти не решается. Предлагается снять ограничение по площади жилья в новом доме».

Изначально ограничение на минимум 10 тысяч квадратных метров было введено, чтобы исключить несерьезных инвесторов, которые при получении участка могли оставить очередной недострой. С тех пор в федеральном законодательстве произошли изменения, снижающие подобные риски.

По данным регионального парламента, решения жилищного вопроса сейчас ждут более девяти тысяч обманутых дольщиков. Они имеются в 15 городах и районах, в числе которых Стерлитамак, Нефтекамск, Салават, Октябрьский, а также Уфимский, Стерлитамакский, Иглинский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU