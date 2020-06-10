Депутаты парламента Башкирии примут закон, который позволит обманутым дольщикам быстрее получить квартиры
Депутаты парламента Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрят проект закона, который позволит обманутым дольщикам быстрее получить квартиры.
Речь идет об отмене требования в 10 тысяч «квадратов» минимальной площади жилых домов, которые строят в рамках инвестиционного проекта. Часть квартир в таких новостройках предоставляется дольщикам, пострадавших от действия недобросовестных застройщиков.
«Несколько лет назад мы приняли закон, который позволяет инвесторам без торгов получать в аренду земельные участки для строительства жилья, но при этом часть квартир в новом доме они должны предоставить дольщикам, которых ранее обманул другой застройщик. Норма действует в отношении инвестиционных проектов с площадью строящегося жилья 10 тысяч квадратных метров и больше. Однако практика реализации данного закона показала, что в малых городах эта схема не работает, – объяснил спикер Курултая-Госсобрания Константин Толкачев. – В итоге проблема [обманутых дольщиков] почти не решается. Предлагается снять ограничение по площади жилья в новом доме».
Изначально ограничение на минимум 10 тысяч квадратных метров было введено, чтобы исключить несерьезных инвесторов, которые при получении участка могли оставить очередной недострой. С тех пор в федеральном законодательстве произошли изменения, снижающие подобные риски.
По данным регионального парламента, решения жилищного вопроса сейчас ждут более девяти тысяч обманутых дольщиков. Они имеются в 15 городах и районах, в числе которых Стерлитамак, Нефтекамск, Салават, Октябрьский, а также Уфимский, Стерлитамакский, Иглинский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU