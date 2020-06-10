В Башкирии за сутки число зараженных коронавирусом оказалось ниже числа выздоровевших

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:17:32+03:00

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В Башкирии за сутки число инфицированных коронавирусом оказалось меньше числа выздоровевших - 81 против 135. Такое происходит всего лишь в третий раз с начала пандемии. Ранее ситуация с разницей показателей в пользу вылечившихся складывалась 30 мая и 6 июня, однако она была не столь существенной: 105 против 107 и 80 против 88 соответственно.

Согласно статистике центра мониторинга ситуации с COVID-19, за сутки в республике подтвержден 81 случай коронавирусной инфекции, а по выздоровлению выписано 135 человек (всего – 1640).

Количество летальных исходов от ковида остается неизменным – 18 смертей. За все время коронавирусом на территории региона заболело 4194 жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU