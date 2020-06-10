«Мы стали свидетелями разрастающейся беды»: в Башкирии на Айгирских скалах загорелся лес

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:39:27+03:00

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В Белорецком районе Башкирии на территории туристической достопримечательности – Айгирсксих скалах – вспыхнул пожар. Известно, что огонь начал распространяться по лесу накануне, 9 июня. Как рассказали представители горного приюта Айгир, молодые пихты начали сгорать за считанные секунды, а лес накрыло темным едким дымом.

«Пожар в горах всегда очень опасен и стремителен. При подъе ме на Зубы Шурале мы стали свидетелями разрастающеи ся беды: на наших глазах вверху, под нижнеи стоянкои , пламя распространялось на маленькие уступы. Вместе с неравнодушными туристами и службои леснои охраны удалось сбить открытыи огонь», – передали сотрудники турбазы.

Тем не менее ситуация остается «очень напряженной» – в районе Айгира давно не было дождя, поэтому любая искра или окурок могут стать причиной уничтожения всего леса.

«Мы настаиваем на том, чтобы вы отказались от костров и открытого огня в этот чрезвычаи но пожароопасныи период! Верим в вашу аккуратность и ответственность. Будьте осторожны, берегите лес», – попросили в горном приюте.

Пожар в лесу, Айгирские скалы // 10.06.

ИСТОЧНИК KP.RU