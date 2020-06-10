В Башкирии пьяный водитель погубил свою пассажирку
Накануне днем, 9 июня, в Баймакском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом.
Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, на 97 километре дороги Акъяр-Сибай 56-летний мужчина на вазовской «пятнадцатой» вылетел с дороги в кювет, где машина перевернулись.
фото: ГИБДД РБ
Находившаяся в легковушке 37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.
«Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,713 мг/л. Начато разбирательство», – добавили в Госавтоинпсекции.
За минувшие сутки это единственное ДТП с погибшим. В других аварий пострадало 13 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU