2020-06-10T09:45:01+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель погубил свою пассажирку

Мужчина вылетел с дороги в кювет, где машина перевернулась
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Накануне днем, 9 июня, в Баймакском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом.

Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, на 97 километре дороги Акъяр-Сибай 56-летний мужчина на вазовской «пятнадцатой» вылетел с дороги в кювет, где машина перевернулись.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Находившаяся в легковушке 37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.

«Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,713 мг/л. Начато разбирательство», – добавили в Госавтоинпсекции.

За минувшие сутки это единственное ДТП с погибшим. В других аварий пострадало 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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