2020-06-10T10:00:43+03:00
Происшествия

Троих полицейских из Башкирии посадили в тюрьму: они силой выбивали признательные показания

Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сотрудники МВД избили подозреваемогоСотрудники МВД избили подозреваемого
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Троих полицейских из Ермекеевского и Туймазинского районов Башкирии признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Правоохранители силой выбивали признательные показания у подозреваемого. Об этом сообщили в СК республики.

В суде было установлено, что в октябре 2018 года сотрудники МВД в ходе розыска причастного к незаконной охоте злоумышленника вышли на 29-летнего мужчину. Его пригласили на допрос в опорный пункт полиции в Нижнетроицком сельсовете, где силой попытались выбить признательные показания. Они избили подозреваемого.

Потерпевший не стал мириться с произволом и написал заявление в правоохранительные органы. К делу подключилось ФСБ. Силовики установили и задержали полицейских – двоих сотрудников МВД по Ермекеевскому району и одного – по Туймазинскому.

Обвиняемые не признали вину в совершенном преступлении. Тем не менее собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения жесткого приговора. Полицейские получили по пять, семь и шесть лет колонии общего режима.

"Ранее отстраненные от исполнения своих обязанностей сотрудники Отдела МВД России по Туймазинскому району и Отделения МВД России по Ермекеевскому району по вступлению решения суда в законную силу будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - прокомментировали в МВД Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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