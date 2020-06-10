«Я его всего равно удушу»: в Уфе вынесли окончательный приговор двум женщинам, убившим любовника

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:02:13+03:00

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Верховный суд Башкирии поставил точку в деле об убийстве мужчины, которое совершили две его подруги - 45 и 46 лет.

Эта история произошла еще в 2018 году. 4 августа уфимец и две его сожительницы выпивали дома. В какой-то момент между мужчиной и 45-летней женщиной произошла ссора. Он угрожал выгнать ее на улицу за отказ заняться с ним сексом.

После перепалки хозяин квартиры уснул, а у оскорбленной сожительницы созрел план убийства. Она призналась подруге, что собирается избавиться от любовника: «Я больше так не могу. Я его всего равно удушу», – сказала женщина. Та не придала значения этим словам и без задних мыслей тоже уснула.

Спустя некоторое время замыслившая убийство уфимка взяла ремень, накинула его на шею сожителю и начала душить. От шума проснулась ее подруга. Вместо того чтобы остановить преступление она решила помочь его совершить - потом что боялась, что если тот выживет, то убьет обеих. Женщина побежала на кухню, срезала там бельевую веревку, и вдвоем они задушили мужчину. После содеянного преступницы вызвали «скорую» и полицию. Сотрудникам они заявили, что уже нашли потерпевшего мертвым. Однако подключившиеся к делу следователи собрали все необходимые доказательства, чтобы привлечь убийц к ответственности.

Суд первой инстанции приговорил женщины к 14 и 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. На днях прошел процесс в Верховном суде – вердикт остался без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU