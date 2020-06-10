В Уфе к открытию готовят автокинотеатр

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:32:20+03:00

Он будет рассчитан на 54 машины

Изменить размер текста: A A

В Уфе в ближайшее время откроется автокинотеатр. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказала вице-мэр Алина Сулейманова.

Кинотеатр под открытым небом будет рассчитан на 54 машины. Он расположится на территории парка Гафури со стороны улицы Рихарда Зорге, где ранее работал картинг.

«Это наш ответ ковиду. Уфимское лето все равно состоится! И пати разные», – написала чиновница. На вопрос о дате открытия, она отвечает, что это случится «скоро».

Напомним, введенный в Башкирии режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса исключает работу обычных кинотеатров.

ИСТОЧНИК KP.RU