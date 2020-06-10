Снял трусы и посадил на стул: в Уфе 11-летняя школьница обвинила отчима в изнасиловании

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:03:36+03:00

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В Уфе в изнасиловании 11-летней падчерицы подозревают гражданина Турции Хашима Кайнака. Мужчина находится в СИЗО уже два месяца. За это время дело успело приобрести неожиданный поворот: вся семья – в том числе и жертва – встала на защиту узника. Историю рассказало «Башкирское спутниковое телевидение».

Новая семья у Хашима появилась в 2012 году. Он стал жить вместе с Вероникой Гумеровой, у которой уже было три дочери от прошлого брака. Впоследствии она родила возлюбленному еще двоих детей. Проблем в семье не было. Отчим баловал падчериц и относился к ним как к родным. Недовольна была только одна девочка – 11-летняя Алина. У нее не складывались отношения с Хашимом. Школьница хотела жить отдельно, с мамой и сестрами. Она нашла своеобразный способ избавиться от мужчины – обвинила его в изнасиловании.

«Снял с нее трусы, посадил на стул и, как она сказала, пытался к ней попасть туда», – вспоминает Вероника о том, что ей рассказала дочь.

Мать – понятное дело – после того, что услышала от дочери, сразу пошла в полицию и написала заявление. Хашима задержали и отправили в следственный изолятор. Мужчина был так шокирован происходящих, что у него случился эпилептический припадок, он впал в кому на сутки.

По словам Алины, отчим изнасиловал ее летом 2018 года. Однако мать вспомнила, что в то время она вместе с дочерями уехала на каникулы к бабушке в Тольятти. Сам Хашим в этот период находился в командировках. В качестве алиби – авиабилеты. В защиту турка говорит еще и судмедэкспертиза, которая не обнаружила, что над ребенком совершались насильственные действия.

Тем временем Хашим продолжает находиться в СИЗО – как полагает семья, только на одном основании: тех самых ложных показаниях 11-летней Алины.

ИСТОЧНИК KP.RU