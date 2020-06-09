Глава Башкирии снял ограничения для некоторых организаций республики из-за коронавируса

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:27:37+03:00

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9 июня Радий Хабиров подписал указ о возобновлении деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей потребительского сектора. Соответствующий документ размещен на сайте руководителя региона.

В первую очередь работу возобновляют самозанятые. Также разрешено заниматься спортом на улице не более двух человек и на расстоянии не менее пяти метров. На улице людям можно гулять не более двух человек, соблюдая социальную дистанцию.

Что касается второго этапа, свою работу начнут магазины непродовольственных товаров с увеличением площади торгового зала до 800 квадратных метров, отдельные образовательные организации.

На третьем этапе возобновляется работа самозанятых без ограничений числа посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, всех образовательных учреждений, мест отдыха населения.

ИСТОЧНИК KP.RU