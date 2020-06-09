Глава Башкирии снял ограничения для некоторых организаций республики из-за коронавируса
9 июня Радий Хабиров подписал указ о возобновлении деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей потребительского сектора. Соответствующий документ размещен на сайте руководителя региона.
В первую очередь работу возобновляют самозанятые. Также разрешено заниматься спортом на улице не более двух человек и на расстоянии не менее пяти метров. На улице людям можно гулять не более двух человек, соблюдая социальную дистанцию.
Что касается второго этапа, свою работу начнут магазины непродовольственных товаров с увеличением площади торгового зала до 800 квадратных метров, отдельные образовательные организации.
На третьем этапе возобновляется работа самозанятых без ограничений числа посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, всех образовательных учреждений, мест отдыха населения.
ИСТОЧНИК KP.RU