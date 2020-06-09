2020-06-09T18:50:59+03:00
Общество

Погода в Башкирии на завтра, 10 июня: жара и грозы

Столбики термометра покажут до +32 градусов тепла
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
В Уфе, в свою очередь, днем будет жарко и без осадков, а к вечеру, в районе 20 часов, пройдет небольшой дождь с грозой.В Уфе, в свою очередь, днем будет жарко и без осадков, а к вечеру, в районе 20 часов, пройдет небольшой дождь с грозой.
Изменить размер текста:

Завтра в Башкирии сохранится жара – в некоторых районах республики воздух прогреется до +32 градусов.

По данным метеорологов, обойдется без существенных осадков, днем в западных районах пройдут кратковременный дождь и грозы. Ветер будет дуть с востока умеренный, при грозах порывы до сильного.

Ночью температура воздуха составит + 12, 17 градусов, днем ожидается от +27 до +32. В Уфе, в свою очередь, днем будет жарко и без осадков, а к вечеру, в районе 20 часов, пройдет небольшой дождь с грозой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 июня в Уфе стартует купальный сезон: на каких пляжах можно будет отдохнуть
Глава Башкирии снял ограничения для некоторых организаций республики из-за коронавируса
Погода в Башкирии на завтра, 10 июня: жара и грозы
Роспотребнадзор завершил расследование вспышки коронавируса в уфимской РКБ
В Башкирии прохожие нашли двухлетнего малыша в одних трусиках и майке
В Уфе неизвестный напал с ножом на молодую семейную пару
Радий Хабиров рассказал, как его мать обманули на крупную сумму денег
Глава Башкирии попросил пенсионеров «немножко потерпеть»
В Башкирии начался приём документов для поступления в УГНТУ!
Минздрав Башкирии огласил список закрытых на карантин больниц
Дело уфимца Владимира Санкина, обвиненного в убийстве педофила, передано в суд
МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «КАЛИНИНГРАД»
«Сердце кровью обливалось»: житель Башкирии полтора часа спасал птенца из западни
Жительница Башкирии скончалась в больнице после наезда авто
Крупный банк подал иск в 400 млн рублей на уфимскую мэрию
Башкирский ВУЗ получил «Серебро» престижного международного конкурса
Дом мечты для людей, выбирающих лучшее
В Башкирии коронавирус подтвердился еще у 96 человек
В Башкирии коронавирусом заразились 728 медиков
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
В Башкирии число официально безработных с начала года выросло в 3,9 раза
В Уфе убили полицейского – МВД
«Вы инвалид физический или моральный?»: в Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку
Стала известна личность парня, который утонул в уфимской реке, спасая ребенка
Под Уфой в машине найден мертвый вахтовик: он скончался после дозы наркотиков