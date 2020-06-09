Погода в Башкирии на завтра, 10 июня: жара и грозы

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:50:59+03:00

В Уфе, в свою очередь, днем будет жарко и без осадков, а к вечеру, в районе 20 часов, пройдет небольшой дождь с грозой.

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Завтра в Башкирии сохранится жара – в некоторых районах республики воздух прогреется до +32 градусов.

По данным метеорологов, обойдется без существенных осадков, днем в западных районах пройдут кратковременный дождь и грозы. Ветер будет дуть с востока умеренный, при грозах порывы до сильного.

Ночью температура воздуха составит + 12, 17 градусов, днем ожидается от +27 до +32. В Уфе, в свою очередь, днем будет жарко и без осадков, а к вечеру, в районе 20 часов, пройдет небольшой дождь с грозой.

ИСТОЧНИК KP.RU