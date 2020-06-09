Погода в Башкирии на завтра, 10 июня: жара и грозы
Столбики термометра покажут до +32 градусов тепла
В Уфе, в свою очередь, днем будет жарко и без осадков, а к вечеру, в районе 20 часов, пройдет небольшой дождь с грозой.
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Завтра в Башкирии сохранится жара – в некоторых районах республики воздух прогреется до +32 градусов.
По данным метеорологов, обойдется без существенных осадков, днем в западных районах пройдут кратковременный дождь и грозы. Ветер будет дуть с востока умеренный, при грозах порывы до сильного.
Ночью температура воздуха составит + 12, 17 градусов, днем ожидается от +27 до +32. В Уфе, в свою очередь, днем будет жарко и без осадков, а к вечеру, в районе 20 часов, пройдет небольшой дождь с грозой.
ИСТОЧНИК KP.RU