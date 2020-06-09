В Башкирии прохожие нашли двухлетнего малыша в одних трусиках и майке
Накануне в социальных сетях появилась информация, что в Октябрьском на перекрестке улиц Нефтяников и Девонской прохожие нашли двухлетнего мальчика. Ребенок был одет лишь в трусики, серую майку и сандали, а на спине висел детский синий рюкзак.
Неравнодушные бросились искать родителей, выложили фото малыша в соцсети. Также они отметили, что мальчик говорит непонятно и не называет своего имени.
- Везде обратились, отвезли в детскую больницу. Там сейчас оформляют, - написал автор поста.
Благо родители малыша нашлись в течение часа – о деталях не уточняется. По предварительным данным, мальчик ушел из детского сада во время тихого часа.
ИСТОЧНИК KP.RU