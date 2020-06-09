2020-06-09T17:16:51+03:00
Общество

В Башкирии прохожие нашли двухлетнего малыша в одних трусиках и майке

Предположительно, ребенок ушел из садика во время тихого часа
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Благо родители малыша нашлись в течение часа – о деталях не уточняется.Благо родители малыша нашлись в течение часа – о деталях не уточняется.
Изменить размер текста:

Накануне в социальных сетях появилась информация, что в Октябрьском на перекрестке улиц Нефтяников и Девонской прохожие нашли двухлетнего мальчика. Ребенок был одет лишь в трусики, серую майку и сандали, а на спине висел детский синий рюкзак.

Неравнодушные бросились искать родителей, выложили фото малыша в соцсети. Также они отметили, что мальчик говорит непонятно и не называет своего имени.

- Везде обратились, отвезли в детскую больницу. Там сейчас оформляют, - написал автор поста.

Благо родители малыша нашлись в течение часа – о деталях не уточняется. По предварительным данным, мальчик ушел из детского сада во время тихого часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор завершил расследование вспышки коронавируса в уфимской РКБ
В Башкирии прохожие нашли двухлетнего малыша в одних трусиках и майке
В Уфе неизвестный напал с ножом на молодую семейную пару
Радий Хабиров рассказал, как его мать обманули на крупную сумму денег
Глава Башкирии попросил пенсионеров «немножко потерпеть»
В Башкирии начался приём документов для поступления в УГНТУ!
Минздрав Башкирии огласил список закрытых на карантин больниц
Дело уфимца Владимира Санкина, обвиненного в убийстве педофила, передано в суд
МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «КАЛИНИНГРАД»
«Сердце кровью обливалось»: житель Башкирии полтора часа спасал птенца из западни
Жительница Башкирии скончалась в больнице после наезда авто
Крупный банк подал иск в 400 млн рублей на уфимскую мэрию
Башкирский ВУЗ получил «Серебро» престижного международного конкурса
Дом мечты для людей, выбирающих лучшее
В Башкирии коронавирус подтвердился еще у 96 человек
В Башкирии коронавирусом заразились 728 медиков
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
В Башкирии число официально безработных с начала года выросло в 3,9 раза
В Уфе убили полицейского – МВД
«Вы инвалид физический или моральный?»: в Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку
Стала известна личность парня, который утонул в уфимской реке, спасая ребенка
Под Уфой в машине найден мертвый вахтовик: он скончался после дозы наркотиков