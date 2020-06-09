В Башкирии прохожие нашли двухлетнего малыша в одних трусиках и майке

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:16:51+03:00

Благо родители малыша нашлись в течение часа – о деталях не уточняется.

Предположительно, ребенок ушел из садика во время тихого часа

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Накануне в социальных сетях появилась информация, что в Октябрьском на перекрестке улиц Нефтяников и Девонской прохожие нашли двухлетнего мальчика. Ребенок был одет лишь в трусики, серую майку и сандали, а на спине висел детский синий рюкзак.

Неравнодушные бросились искать родителей, выложили фото малыша в соцсети. Также они отметили, что мальчик говорит непонятно и не называет своего имени.

- Везде обратились, отвезли в детскую больницу. Там сейчас оформляют, - написал автор поста.

Благо родители малыша нашлись в течение часа – о деталях не уточняется. По предварительным данным, мальчик ушел из детского сада во время тихого часа.

ИСТОЧНИК KP.RU