В Уфе школьник отравился неизвестным веществом

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:58:21+03:00

Школьника госпитализировали в клинику прямо из сквера Маяковского в центре города, где ребенок и принял вещества.

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В минувший понедельник, 8 июня, ночью в 22-ю больницу города Уфы скорая привезла 14-летнего подростка.

Как сообщил собственный источник, мальчик отравился неизвестным веществом. Школьника госпитализировали в клинику прямо из сквера Маяковского в центре города, где ребенок и принял вещества.

По данным собеседника «КП-Уфа», в правоохранительные органы обратились врачи больницы. Поскольку пациент учится лишь в восьмом классе, они обязаны сообщить о таком случае в полицию. Теперь причины отравления и происхождение травмы парня будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU