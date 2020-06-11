В Уфе школьник отравился неизвестным веществом
В минувший понедельник, 8 июня, ночью в 22-ю больницу города Уфы скорая привезла 14-летнего подростка.
Как сообщил собственный источник, мальчик отравился неизвестным веществом. Школьника госпитализировали в клинику прямо из сквера Маяковского в центре города, где ребенок и принял вещества.
По данным собеседника «КП-Уфа», в правоохранительные органы обратились врачи больницы. Поскольку пациент учится лишь в восьмом классе, они обязаны сообщить о таком случае в полицию. Теперь причины отравления и происхождение травмы парня будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU