2020-06-09T16:57:00+03:00
Происшествия

В Уфе неизвестный напал с ножом на молодую семейную пару

Мужчину злоумышленник ударил в шею, а женщину – в локоть
Эльвина АПАРИНА
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С места происшествия стражи порядка изъяли нож.С места происшествия стражи порядка изъяли нож.
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Едва трагедией не завершилось возвращение домой молодой семейной пары в Уфе. В три часа ночи 9-го июня муж с женой возвращались в свою квартиру, расположенную на бульваре Славы, как внезапно в подъезде на них напал неизвестный мужчина с ножом. Об этом «КП – Уфа» сообщил собственный источник.

Известно, что злоумышленник ударил 28-летнего потерпевшего в шею, а его 22-летнюю супругу в локтевой сустав. Несчастные выжили и вызвали скорую помощь. Источник пояснил, что супруги находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие пояснили полиции, что между ними и нападавшим произошел конфликт. С места происшествия стражи порядка изъяли нож.

ИСТОЧНИК KP.RU

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