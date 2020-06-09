Пляжи Уфы 2020: когда откроются и где находятся

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:25:24+03:00

Не вся пляжи в полной мере готовы к приему посетителей

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В башкирской столице с завтрашнего дня, 10 июня, начинается купальный сезон. В мэрии рассказали, какие пляжи в Уфе официально будут доступны для отдыха горожан в 2020 году. Всего в пяти районах города организовано девять зон отдыха на воде. Среди них:

– «Карьерное» (Демский район);

– «Песчаный», «Гольфстрим» и «Райский берег» (Калининский район);

– «Солнечный» (Кировский район);

– «Ак Яр» и пляж в районе стадион «Водник» (Ленинский район);

– «Берег солнца» и «Сипайловское сочи» (Октябрьский район).

По словам начальника «Управления гражданской защиты» Рафаэля Ахметова, далеко не все из перечисленных пляжей Уфы в полной мере готовы к приему горожан. По факту проверок нарушения были выявлены в зонах отдыха «Карьерное», «Песчаное», «Ак яр» и «Воднике».

ИСТОЧНИК KP.RU