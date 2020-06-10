2020-06-09T19:29:04+03:00
Общество

Новый прожиточный минимум в Башкирии выше предыдущего на 220 рублей

Соответствующее постановление приняло региональное правительство
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии прожиточный минимум за месяц I квартала 2020 года установлен в размере 9442 рубля. Это на 220 рублей выше предыдущего показателя. Соответствующее постановление приняло правительство республики накануне, 8 июня.

«Для трудоспособного населения прожиточный минимум определен в размере 10025 рублей; для пенсионеров - 7695 рублей; для детей - 9519 рублей», – передали в Министерстве труда и соцзащиты населения Башкирии.

В ведомстве напомнили, что прожиточный минимум устанавливается на основании потребительской корзины и предназначен для оценки уровня жизни населения при реализации соцпрограмм. Данный показатель влияет на формирования республиканского бюджета и объема поддержки малоимущих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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