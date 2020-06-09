Глава Башкирии попросил пенсионеров «немножко потерпеть»

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:29:19+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к пожилым людям с просьбой соблюдать режим самоизоляции. По словам руководителя региона, после 9 мая в республике резко выросло число зараженных коронавирусом пенсионеров. Большинство пациентов, находящихся сейчас на аппаратах ИВЛ, – преклонного возраста.

«К сожалению, пожилые люди болеют тяжелее, сказывается наличие багажа заболеваний, что способствует тяжелому течению, – сказал Хабиров сегодня, 9 июня, на онлайн-встрече с общественными организациями ветеранов. – Нам бы вот последние две-три недели еще немножко потерпеть в плане особого соблюдения инфекционной безопасности у пожилых людей».

Руководитель республики добавил, что пожилым разрешено ездить в сады и гулять около дома. «Желательно не ездить в общественном транспорте, а если ездить, то аккуратно. Очень простые, в сущности, просьбы».

ИСТОЧНИК KP.RU