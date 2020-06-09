Минздрав Башкирии огласил список закрытых на карантин больниц
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин огласил список больниц республики, в которых введены карантинные мероприятия из-за коронавирусной инфекции. Ограничения действуют в следующих лечебных учреждениях.
– Бижбулякская ЦРБ (хирургическое и терапевтическое отделения);
– Верхнетатышлинская ЦРБ (провизорное отделение)
– Кармаскалинской ЦРБ (провизорное отделение);
– Туймазинская ЦРБ (неврологическое отделение Субханкуловской участковой больницы)
– городская больница Октябрьского (кардиологическое и хирургическое отделение);
– городская больница Уфы №13 (гематологическое, диагностическое, кардиологическое и гастроэнтерологическое отделения);
– республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 96 жителей Башкирии. За все время COVID-19 диагностирован у 4113 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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