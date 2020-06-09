2020-06-09T14:39:44+03:00
Общество

Минздрав Башкирии огласил список закрытых на карантин больниц

Ограничения введены в семи медучреждениях
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин огласил список больниц республики, в которых введены карантинные мероприятия из-за коронавирусной инфекции. Ограничения действуют в следующих лечебных учреждениях.

– Бижбулякская ЦРБ (хирургическое и терапевтическое отделения);

– Верхнетатышлинская ЦРБ (провизорное отделение)

– Кармаскалинской ЦРБ (провизорное отделение);

– Туймазинская ЦРБ (неврологическое отделение Субханкуловской участковой больницы)

– городская больница Октябрьского (кардиологическое и хирургическое отделение);

– городская больница Уфы №13 (гематологическое, диагностическое, кардиологическое и гастроэнтерологическое отделения);

– республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 96 жителей Башкирии. За все время COVID-19 диагностирован у 4113 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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