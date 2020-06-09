МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:23:33+03:00

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МЧС Башкирии предупредило жителей о надвигающейся непогоде. По данным спасателей, в ближайшие сутки в республике ожидается дождь, грозы и сильный ветер.

«С 20 часов 09 июня до 20 часов 10 июня <…> ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем в западных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 1-6 м/с, при грозах с порывами до 18 м/с», – передали в аварийном ведомстве.

Температура воздуха грядущей ночью составит 12-17 градусов тепла, а днем – 27-32. Над автодорогами в утренние часы появится дымка, которая ограничит видимость до 1-2 километров.

В МЧС также добавили, что в Хайбуллинском районе сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU