2020-06-09T12:38:04+03:00
Общество

«Сердце кровью обливалось»: житель Башкирии полтора часа спасал птенца из западни

Дрозденок угодил в железную трубу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Житель башкирского села Месягутово потратил полтора часа на то, чтобы вытащить птенца из западни. Похожий на дрозденка малыш угодил в железную трубу. Историю спасения парень рассказал в одном из сообществ «ВКонтакте».

«Иду домой вдоль гаражей. Слышу – в трубе орет. Рукой не дотянуться, труба вниз в землю шла. Позвонил спасателям – те просто посмеялись надо мной. Не смог, короче, пройти мимо, сердце кровью обливалось. Принял решение: если увидел, нужно помогать. В общей сложности потратил полтора часа. Потом пошел домой, грязный как чертенок», – написал молодой человек.

В комментариях пользователи одобрили поступок парня. Они предложили ему взять птенца к себе домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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