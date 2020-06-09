2020-06-09T12:13:29+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии скончалась в больнице после наезда авто

По версии ГИБДД, она переходила дорогу в неположенном месте
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
Изменить размер текста:

В башкирском городе Бирске 66-летнюю женщину сбил автомобиль. Пенсионерка скончалась в больнице.

По данным региональной ГИБДД, дорожный инцидент произошел накануне утром на улице Чеверева. На женщину совершил наезд 32-летний водитель на «пятнашке». От сильного удара лобовое стекло легковушки треснуло. Пострадавшую доставили в больницу, но медики были уже бессильны – пенсионерка скончалась.

«Предположительно, пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. Начато разбирательство», – прокомментировали ДТП в Госавтоинспекции.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло девять аварий: один человек погиб и девять – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сердце кровью обливалось»: житель Башкирии полтора часа спасал птенца из западни
Жительница Башкирии скончалась в больнице после наезда авто
Крупный банк подал иск в 400 млн рублей на уфимскую мэрию
Башкирский ВУЗ получил «Серебро» престижного международного конкурса
Дом мечты для людей, выбирающих лучшее
В Башкирии коронавирус подтвердился еще у 96 человек
В Башкирии коронавирусом заразились 728 медиков
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
В Башкирии число официально безработных с начала года выросло в 3,9 раза
В Уфе убили полицейского – МВД
«Вы инвалид физический или моральный?»: в Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку
Стала известна личность парня, который утонул в уфимской реке, спасая ребенка
Под Уфой в машине найден мертвый вахтовик: он скончался после дозы наркотиков