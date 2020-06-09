Жительница Башкирии скончалась в больнице после наезда авто

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:13:29+03:00

По версии ГИБДД, она переходила дорогу в неположенном месте

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В башкирском городе Бирске 66-летнюю женщину сбил автомобиль. Пенсионерка скончалась в больнице.

По данным региональной ГИБДД, дорожный инцидент произошел накануне утром на улице Чеверева. На женщину совершил наезд 32-летний водитель на «пятнашке». От сильного удара лобовое стекло легковушки треснуло. Пострадавшую доставили в больницу, но медики были уже бессильны – пенсионерка скончалась.

«Предположительно, пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. Начато разбирательство», – прокомментировали ДТП в Госавтоинспекции.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло девять аварий: один человек погиб и девять – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU