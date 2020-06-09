Крупный банк подал иск в 400 млн рублей на уфимскую мэрию
На мэрию Уфы подали иск в 388 млн рублей. Истцом выступил «Банк ДОМ.РФ». Представители коммерческой организации написали заявление в Арбитражный суд.
Причина иска – ненадлежащее исполнение обязательств по договорам кредита и займа. Дело, если его примут к производству, будет рассматривать судья Максим Бобылев, следует из картотеки АС.
В комментарии изданию «РБК-Уфа» адвокат Георгий Могилевский не исключил, что разногласия между банком и властями могут решиться мирно. Как оказалось, Социнвестбанк, который был присоединен к ДОМ.РФ, «в свое время финансировал ряд проектов мэрии».
ИСТОЧНИК KP.RU