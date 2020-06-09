2020-06-09T11:00:45+03:00
Общество

В Башкирии коронавирус подтвердился еще у 96 человек

Общее число инфицированных в регионе - 4113
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Число зараженных коронавирусом превысило 4 тысячи человекЧисло зараженных коронавирусом превысило 4 тысячи человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии вновь зафиксирован рост новых заражений коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 подтвердился у 96 жителей. Общее число зараженных за все время пандемии на данный момент составляет 4113 человек. Информацию представил центр мониторинга ситуации с коронавирусом.

По данным ведомства, в регионе еще 52 носителя инфекции выздоровело (всего –1406). Новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. С 20 мая этот показатель остается на отметке в 18 летальных исходов.

Напомним, накануне стало известно, что коронавирусом мог заразиться первый президент Башкирии Муртаза Рахимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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