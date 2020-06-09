В Башкирии коронавирусом заразились 728 медиков

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:01:34+03:00

В одной только РКБ имени Куватова было инфицировано 194 сотрудника

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В Башкирии все время пандемии коронавирус подтвердился у 728 медицинских работников. Об этом «Интерфаксу» сегодня, 9 июня, рассказал руководитель регионального управление Роспотребнадзора РБ Венер Изикаев. Начальник ведомства отметил, что не все сотрудники могли заразиться на рабочем месте.

Коронавирусом было охвачено несколько лечебных учреждений региона. Так, например, в одной только РКБ имени Куватова, где была зафиксирована вспышка ковида, инфекцию подхватили 194 работника. В Белебеевской ЦРБ COVID-19 был диагностирован у 55 медиков, в Исянгуловской ЦРБ – у 23, в Республиканском онкодиспансере – у 18, в уфимской ГКБ №13 – у 17, в Бижбулякоской ЦРБ – у 12.

Напомним, по состоянию на 9 июня коронавирус в Башкирии был выявлен у 4017 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU