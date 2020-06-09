В Башкирии число официально безработных с начала года выросло в 3,9 раза

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:42:17+03:00

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В Башкирии официально безработными по состоянию на 7 июня числятся 71,5 тысячи жителей. С начала текущего года их число выросло в 3,9 раза (или на 53,2 тысячи человека). Иначе говоря, 75% от общего числа безработных в Башкирии было зарегистрировано в этом году. Об этом на онлайн-оперативке правительства республики рассказала министр труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

«Когда говорят «безработица выросла в 3,9 раза у нас» – она не выросла в 3,9 раза, у нас увеличилось число зарегистрированных безработных в 3,9 раза. Мы просто видим больше прозрачности на рынке труда. Сегодня это уже 71,5 тысячи человек, которые зарегистрировались. Ждем дополнительный приток», – пояснила ситуацию на рынке труда чиновница. Ранее Иванова также говорила о том, что всплеск официальной безработицы связан с трехкратным увеличением минимальной суммы пособия.

На представленной министром инфографике можно заметить, что взрывной рост зарегистрированных безработных произошел в период с 15 апреля по 1 мая. Тогда в центры занятости обратились почти 22 тысячи жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU