В Уфе убили полицейского – МВД
В Уфы убили полицейского. Об этом сообщает пресс-службе МВД Башкирии.
Тело мужчины было обнаружено ночью 6 июня в Кировском районе столицы. Следственно-оперативная группа установила, что погибшим является сотрудник одного из уфимских подразделений полиции.
«По подозрению в причинении телесных повреждений, повлекших смерть, задержан его родственник, 29-летний уфимец. По предварительным данным, преступление было совершено им на почве внезапно возникшего конфликта», – передали в МВД.
Материалы дела переданы в Следственный комитет. Там должны принять процессуальное решение. Министр МВД Башкирии Роман Деев назначил служебную проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU