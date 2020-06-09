В Уфе убили полицейского – МВД

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:04:38+03:00

Сотрудника одного из подразделений до смерти избил родственник

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В Уфы убили полицейского. Об этом сообщает пресс-службе МВД Башкирии.

Тело мужчины было обнаружено ночью 6 июня в Кировском районе столицы. Следственно-оперативная группа установила, что погибшим является сотрудник одного из уфимских подразделений полиции.

«По подозрению в причинении телесных повреждений, повлекших смерть, задержан его родственник, 29-летний уфимец. По предварительным данным, преступление было совершено им на почве внезапно возникшего конфликта», – передали в МВД.

Материалы дела переданы в Следственный комитет. Там должны принять процессуальное решение. Министр МВД Башкирии Роман Деев назначил служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU