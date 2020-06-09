Стала известна личность парня, который утонул в уфимской реке, спасая ребенка

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:57:09+03:00

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Стала известна личность 18-летнего парня, который утонул в реке Белой в Уфе, спасая ребенка. Им оказался гражданин Таджикистана и студент Башкирского государственного аграрного университета Хочимурод Каландаров. Он только закончил первый курс.

Напомним, трагическая история произошла вечером 7 июня. Молодой человек отдыхал вместе с друзьями на пляже Солнечном, когда увидел, что ребенок неподалеку начал тонуть. Молодые люди бросились на помощь мальчику и смогли вытащить его на берег. Хочимурод выбраться не смог. Потеряв силы, он ушел под воду. Впоследствии его тело вытащили из реки и передали на судмедэкспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU