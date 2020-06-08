2020-06-08T20:01:53+03:00
Политика

В Башкирии на национальные проекты планируют потратить более 31 млрд рублей

Об этом заявил вице-премьер регионального правительства
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 8 июня, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии вице-премьер Илшат Тажитдинов заявил, что на реализацию национальных проектов в регионе в этом году планируют потратить 31,1 млрд рублей. По его словам, деньги пойдут на нацпроекты «Культура», «Здравоохранение», «Демография» и «Малое и среднее предпринимательство».

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что из-за коронавируса никто не отменял реализацию национальных проектов. И напомнил, что ответственность за них несут власти республики. Он поручил продолжить работу по всем направлениям и проектам.

Илшат Тажитдинов также отчитался о упоминаемости в СМИ и социальных сетях на всех уровнях информации о реализации нацпроектов в республике. Проще говоря, работу властей Башкирии по проектам часто упоминают журналисты и блогеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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