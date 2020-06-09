2020-06-08T20:15:57+03:00
Происшествия

Под Уфой в машине найден мертвый вахтовик: он скончался после дозы наркотиков

На предплечье мужчины был след от инъекции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Машина с мертвым мужчиной в салоне была обнаружено недалеко от селаМашина с мертвым мужчиной в салоне была обнаружено недалеко от села
Изменить размер текста:

Недалеко от села станции Юматово под Уфой было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, он скончался после дозы наркотиков. Об этом сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что мертвеца нашли сидящим в собственной машине. Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели труп и заметили на левом предплечье следы инъекций. В салоне Фольксвагена также лежали шприц, ложка и спиртовая салфетка. Предметы изъяли для дальнейшего исследования.

Сотрудники установили личность умершего. Им оказался 33-летний уфимец. Известно, что он был слесарем и работал вахтовым методом на севере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии число официально безработных с начала года выросло в 3,9 раза
В Уфе убили полицейского – МВД
«Вы инвалид физический или моральный?»: в Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку
Стала известна личность парня, который утонул в уфимской реке, спасая ребенка
Под Уфой в машине найден мертвый вахтовик: он скончался после дозы наркотиков
В Башкирии бойцовская собака без намордника покусала девочку
В Башкирии на национальные проекты планируют потратить более 31 млрд рублей
Убил и завернул в ковер: В Уфе задержали злоумышленника, жестоко расправившегося над знакомой
Водитель автобуса, по вине которого в Башкирии погибли шесть человек, отправится в колонию-поселение
В Башкирии 30-летний мужчина забил ледорубом и повесил собственного отца
«Весь покусан комарами и клещами»: стало известно о состоянии мальчика из Башкирии, который провел в лесу три дня
В некоторых районах Башкирии ожидается чрезвычайный класс пожароопасности
Житель Башкирии, обвиненный в сексуальном насилии над девочкой, покончил с собой
2021 год в Башкирии будет Годом дорог
Аэропорт Уфы возобновит международное сообщение 15 июля
Муртаза Рахимов прокомментировал слухи о том, что у него нашли коронавирус
Коронавирусом заразился первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
В Башкирии решено ввести режим ЧС в восьми районах
В Башкирии поиски 23-летнего парня завершились трагедией
Радий Хабиров перенес в Башкирии празднование Дня медика
В Башкирии пожилая пара перевернулась на легковушке
«Эту ситуацию мы будем перемалывать»: глава Башкирии возмутился тем, как жители соблюдают масочный режим
Количество заразившихся коронавирусом в Башкирии увеличилось на 89 человек
«Ко мне с этим даже не обращайтесь»: глава Башкирии призвал не ждать конца самоизоляции