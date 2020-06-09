Под Уфой в машине найден мертвый вахтовик: он скончался после дозы наркотиков

9 Июнь 2020 2020-06-08T20:15:57+03:00

Машина с мертвым мужчиной в салоне была обнаружено недалеко от села

На предплечье мужчины был след от инъекции

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Недалеко от села станции Юматово под Уфой было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, он скончался после дозы наркотиков. Об этом сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что мертвеца нашли сидящим в собственной машине. Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели труп и заметили на левом предплечье следы инъекций. В салоне Фольксвагена также лежали шприц, ложка и спиртовая салфетка. Предметы изъяли для дальнейшего исследования.

Сотрудники установили личность умершего. Им оказался 33-летний уфимец. Известно, что он был слесарем и работал вахтовым методом на севере.

ИСТОЧНИК KP.RU