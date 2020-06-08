2020-06-08T19:14:22+03:00
Происшествия

Убил и завернул в ковер: В Уфе задержали злоумышленника, жестоко расправившегося над знакомой

Злоумышленника уже задержали сотрудники правоохранительных органов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в жестокой расправе над жительницей Уфы. Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, 2 июня в собственной квартире обнаружили тело 65-летней женщины. Несчастную сначала изрезали ножом, а потом завернули в ковер и вынесли на балкон.

Прибывшие на место преступления сыщики и криминалисты изучили записи с камер наружного наблюдения, допросили соседей пенсионерки и других свидетелей и провели множество экспертиз. В результате им удалось установить подозреваемого в убийстве. Злоумышленника нашли по горячим следам и задержали. Им оказался 38-летний житель Бирского района Башкирии. Сейчас он находится под стражей.

По версии следствия, в тот роковой день между пенсионеркой и ее знакомым произошла ссора, в ходе которой он заколол женщину и скрылся с места преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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