Водитель автобуса, по вине которого в Башкирии погибли шесть человек, отправится в колонию-поселение

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:06:11+03:00

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Накануне в Архангельском районе Башкирии суд вынес приговор водителю автобуса из Татарстана, по вине которого погибли шесть человек. ДТП произошло в июле прошлого года в районе населенного пункта Ирныкши. Тогда водитель туристического автобуса «King Long XMQ», в котором ехали 39 пассажиров, не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Тогда в результате аварии погибли шесть человек. Водителя тут же задержали и предъявили ему обвинения в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сегодня стало известно, что суд вынес мужчине приговор – ближайшие четыре года он проведет в колонии-поселении. Об этом сообщает пресс-служба следкома по Башкирии. Как отметили в ведомстве, обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU