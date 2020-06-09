В Башкирии бойцовская собака без намордника покусала девочку

9 Июнь 2020 2020-06-08T20:14:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В башкирском городе Салавате 14-летнюю девочку покусал питбуль. Об этом в соцсетях рассказала мама пострадавшей школьницы Люция.

По словам женщины, инцидент произошел накануне вечером, 7 июня, рядом с домом по улице Островского. Недалеко от места происшествия располагаются школа и детский садик.

«Я была дома. Ребенок пошел в магазин за струнами вместе с подругой. Они решили срезать и пошли кварталами. Навстречу им вышел этот парень вместе с питбулем без намордника и на длинном поводке. Собака огрызнулась, но девчонки прошли дальше. В пути у дочери развязались шнурки, она начала их завязывать, и в этот момент молодой человек с собакой пошел в их сторону. Пес сорвался с места и укусил мою дочь за ногу – у нее теперь рваные раны», – рассказала мать девочки в беседе с корреспондентом «КП-Уфа».

Хозяина бойцовского пса произошедшее, кажется, совсем не смутило. Он ограничился коротким «извини» и посоветовал школьнице идти домой, промыть рану, а потом обратиться в больницу. Тем же вечером Люция отвезла свою дочь к медикам, которые обработали и перевязали рану. Затем женщина стала звонить в дежурную часть полиции, однако там не брали трубку. Тогда она решила рассказать обо всем в социальных сетях.

Публикация довольно быстро вызвала резонанс, после чего правоохранители сами обратились к женщине. Она написала заявление в полицию. Место, где бойцовская собака напала на ее дочь, довольно «проходное» и просматривается камерами видеонаблюдения, поэтому установить личность хозяина пса не должно составить труда.

ИСТОЧНИК KP.RU