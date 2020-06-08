2020-06-08T16:05:53+03:00
Общество

«Весь покусан комарами и клещами»: стало известно о состоянии мальчика из Башкирии, который провел в лесу три дня

Маленький Ренель находится в реанимации
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Лиза Алерт"фото: "Лиза Алерт"
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Стало известно о состоянии 6-летнего Ренеля из Салаватского района Башкирии, который провел в полном одиночестве в лесу три дня и две ночи. Подробностями поделился заведующий реанимационным отделением Малоязовской ЦРБ, куда доставили ребенка.

«Мальчик весь покусан комарами и клещами, немного растерян и немного шокирован, переохладился немного, – рассказал изданию «На земле Салавата» врач Алик Салахов. – Но в целом его состояние стабильное, ничто не угрожает его жизни». Сейчас Ренель лежит в больнице вместе с мамой, с ним работают психологи. Через два дня его планируют перевести в обычную палату.

По информации собственного источника «КП-Уфа», когда мальчика, наконец, нашли, у него были признаки обезвоживания и переохлаждения.

Напомним, в поисках ребенка из села Урмантау, который ушел из дома 5 июня, участвовало больше двухсот человек. Его удалось обнаружить на берегу реки рядом с лесом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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