2020-06-08T15:39:20+03:00
Происшествия

В некоторых районах Башкирии ожидается чрезвычайный класс пожароопасности

МЧС опубликовало предупреждение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирию пришла жара, а вместе с ней и пожароопасностьВ Башкирию пришла жара, а вместе с ней и пожароопасностьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В МЧС Башкирии заявили , что в южных районах республики в ближайшие три дня, с 8 по 11 июня ожидается чрезвычайный, пятый класс пожароопасности. По данным Башгидромета, в зоне риска находится как минимум Хайбуллинский район.

«Высокая пожароопасность характеризуется сухостью леса, силой ветра и некоторыми другими условиями, которые способствуют возникновению и быстрому распространению огня. Это значит, что даже небольшая искра от выброшенной сигареты или спички может привести к крупному природному пожару и нанести огромный ущерб», – пояснили в аварийном ведомстве.

В Управлении МЧС призвали жителей быть осторожными в обращении с открытым огнем. Граждан просят не бросать горящие спички и окурки, не оставлять костер без присмотра и не разводить его в ветреную погоду.

Напомним, в первой половине текущей недели в Башкирии ожидается жаркая погода. Столбик термометра в отдельный районах может подняться до 35 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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