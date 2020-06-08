2021 год в Башкирии будет Годом дорог

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:09:01+03:00

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В Башкирии следующий, 2021 год будет объявлен Годом дорог. Такое поручение местному правительству дал глава республики Радий Хабиров. По его словам, проблема качества дорожного покрытия в регионе остается самой острой во всех районах.

«Я постоянно езжу [по районам республики]. Главам задаю вопрос – «что у тебя самое плохое в районе? Что вот самая большая проблема?». Практически все отвечают – дороги. Это действительно большая проблема. Мы анализировали по количеству обращений, которые к нам идут – на первом месте стоят дороги. Это при том, что мы налаживаем систему с ямочным ремонтом и так далее», – сказал Хабиров на онлайн-оперативке правительства РБ.

Он обратился к правительству с заявлением – «следующий год нужно сделать Годом дорог». Руководитель республики призвал «изыскивать средства, работать с федеральным центром и увеличивать дорожный фонд», чтобы решить проблему.

Напомним, текущий год в Башкирии объявлен Годом эстетики населенных пунктов. Однако и здесь все не так гладко - на исправление ситуации у муниципалитетов осталось три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU