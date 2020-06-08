Аэропорт Уфы возобновит международное сообщение 15 июля
Роспотребнадзор дал «добро» на открытие рейсов
Из Уфы в другие страны можно будет вылететь с 15 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уфимский аэропорт может возобновить международное сообщение в середине лета. Роспотребнадзор внес воздушную гавань башкирской столицы в список аэропортов рекомендованных для осуществления рейсов в зарубежные страны. В перечень вошли еще 26 городов.
В ассоциации туроператоров уточнили, что самолеты полетят в зарубежные страны с 15 июля.
Напомним, в конце марта текущего года по решению федерального правительства Россия полностью приостановила авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU