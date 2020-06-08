Муртаза Рахимов прокомментировал слухи о том, что у него нашли коронавирус

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:14:59+03:00

По словам первого президента Башкирии, ковид у него не зарегистрирован

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Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов прокомментировал слухи о том, что у него диагностирован коронавирус.

Изданию ProUfu бывший руководитель республики рассказал, что он действительно второй день находится в больнице, однако медики не нашли у него коронавирус – тест на заразу оказался отрицательным. Поводом для проведения анализа стали признаки ОРВИ и уже прошедшей пневмонии.

«Температуры нет, чувствую себя хорошо», – передал Рахимов журналистам.

Он также сообщил, что ему звонил глава Башкирии. Радий Хабиров выслал Рахимову гостинцы – кумыс и фрукты. «Спасибо за заботу Радию Фаритовичу. И спасибо всем звонящим и беспокоящимся. Желаю всем здоровья!» – добавил первый президент республики.

ИСТОЧНИК KP.RU