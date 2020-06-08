2020-06-08T10:40:11+03:00
Общество

В Башкирии поиски 23-летнего парня завершились трагедией

Марат Камалов ушел из дома и не вернулся
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: Лиза Алертфото: Лиза Алерт
Изменить размер текста:

В башкирском городе Нефтекамске завершились поиски 23-летнего Марата Камалова. Парня нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Молодой человек вышел из дома 13 мая. С тех пор он перестал выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились к полицейским и волонтерам. Где именно и при каких обстоятельствах было найдено тело пропавшего, поисковики, руководствуясь внутренними правилами, не уточнили.

Напомним, накануне были прекращены поиски шестилетнего мальчика из Салаватского района. Его искали два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
2021 год в Башкирии будет Годом дорог
Аэропорт Уфы возобновит международное сообщение 15 июля
Муртаза Рахимов прокомментировал слухи о том, что у него нашли коронавирус
Коронавирусом заразился первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
В Башкирии решено ввести режим ЧС в восьми районах
В Башкирии поиски 23-летнего парня завершились трагедией
Радий Хабиров перенес в Башкирии празднование Дня медика
В Башкирии пожилая пара перевернулась на легковушке
«Эту ситуацию мы будем перемалывать»: глава Башкирии возмутился тем, как жители соблюдают масочный режим
Количество заразившихся коронавирусом в Башкирии увеличилось на 89 человек
«Ко мне с этим даже не обращайтесь»: глава Башкирии призвал не ждать конца самоизоляции