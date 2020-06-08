В Башкирии поиски 23-летнего парня завершились трагедией

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:40:11+03:00

Марат Камалов ушел из дома и не вернулся

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В башкирском городе Нефтекамске завершились поиски 23-летнего Марата Камалова. Парня нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Молодой человек вышел из дома 13 мая. С тех пор он перестал выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились к полицейским и волонтерам. Где именно и при каких обстоятельствах было найдено тело пропавшего, поисковики, руководствуясь внутренними правилами, не уточнили.

Напомним, накануне были прекращены поиски шестилетнего мальчика из Салаватского района. Его искали два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU